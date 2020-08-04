В Роспотребнадзоре рассказали, как школы Татарстана начнут работу 1 сентября

Эпидемиологическая ситуация в Татарстане позволит начать учебный процесс в школах республики 1 сентября. Об этом сегодня на онлайн-конференции сообщила замглавы Роспотребнадзора Любовь Авдонина. По ее словам, на сегодняшний день ситуация в РТ стабильная, темпы прироста составляют порядка 0,6% в неделю и 0,5% в день.

"На сегодня ситуация складывается такая, что школы к новому учебному году мы планируем к работе в очном режиме", - сообщила Авдонина.

Отметим, что решение о формате начала учебного года принимается на уровне Министерства просвещения РФ. Сейчас прорабатываются все требования, предусмотренные для работы организованных детских коллективов в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. В частности, школы должны быть обеспечены антисептиками, бесконтактными термометрами, бактерицидными облучателями.