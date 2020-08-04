В Казани продавец «Детского мира» подралась с покупателем из-за ценника

В "Детском мире" в Казани произошел скандал из-за ценника на бутылочку. Видеозапись конфликта опубликовали в социальных сетях.

На кадрах видно, что мужчина увидел в продаже детскую бутылочку за 125 рублей и захотел ее приобрести. Продавцы пояснили, что ценник от другого товара, а данный стоит дороже, однако такое положение дел покупателя не устроило. Он начал требовать, чтобы ему продали товар за ту сумму, которая указана на ценнике. Работники торговой точки начали убирать ценник, покупатель заявил, что снимает все происходящее, после чего произошла потасовка.

Мнения комментаторов по поводу данной ситуации разделились: один поддержали покупателя, другие выразили недовольство его поведением:

"Покупатели отбитые. Из-за чашки такой скандал устроили. Из-за ошибки человека, готовы его удавить"

"Нужно всегда отстаивать свои права! И дело не в «мужик-не мужик». Крик здесь начала продавец, могла спокойно урегулировать конфликт, а не орать как потерпевшая и не выдергивать ценник у покупателя", - пишут казанцы.

Добавим, что согласно статье 10 закона "О защите прав потребителей" покупатель действительно имеет право приобрести товар по той стоимости, которая указана на ценнике.