Названы главные переносчики коронавирусной инфекции, которые сами редко ей болеют

Главными переносчиками коронавируса названы дети в возрасте до пяти лет, при том, что сами они редко заболевают. Об этом пишет издание JAMA Pediatrics.

Ученые провели исследование и выяснили, что у детей младше пяти лет в носоглотке концентрация коронавирусных частиц оказалась гораздо выше, чем в других возрастных группах.

"Таким образом, маленькие дети потенциально могут вносить серьезный вклад в распространение SARS-COV-2 среди населения в целом. Поведенческие привычки детей младшего возраста в школах и детских садах вызывают обеспокоенность по поводу распространения SARS-COV-2 среди этой популяции по мере ослабления ограничений", - пишут авторы исследования.

По мнению ученых, это открытие поможет разработать новые меры, которые можно будет использовать для пресечения распространения инфекции.

Напомним, ранее в Минпросвещения заявили, что учебный год в России начнется 1 сентября в традиционном формате.