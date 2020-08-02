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Фото Артем Мохов

В России упростили оформление пособий на детей

02.08.2020, 14:36 123 0 prokazan.ru

В России сокращен перечень документов, необходимых для оформления пособий на детей от трех до семи лет. Об этом сообщают в пресс-службе правительства РФ, распоряжение подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

"Теперь для оформления выплаты гражданам не придётся предоставлять документы, содержащие сведения об алиментах. Госорганы будут сами получать эту информацию через систему межведомственного электронного взаимодействия", - указано в сообщении.

Напомним, что данные пособия введены указом Президента с 1 января 2020 года, выплаты начались с 1 июня. Их получают семьи с низкими доходами, сумма выплат составляет 50% регионального прожиточного минимума для детей. Это примерно 5,5 тысяч рублей на ребёнка в месяц в зависимости от региона. 

Дети Деньги Новости России
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