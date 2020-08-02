В Минздраве назвали главную ошибку россиян, которая мешает остановить коронавирус

Главный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов рассказал об ошибке в поведении жителей России, которая мешает остановить распространение коронавируса в стране.

По его словам, это отказ от ношения масок при контактах. Бойцов напомнил, что для эффективности маски должны носить и те, кто здоровы, и те, кто могут быть заражены, но не знают об этом. Эксперт назвал это "золотым" принципом остановки инфекции, передает "Комсомольская правда". Заболеваемость в России снижается, но медленными темпами, во многом потому, что граждане пренебрегают средствами индивидуальной защиты. Он также одобрил требования, которые введены в некоторых странах - носить маски даже на пляжах. В России пока люди в масках на отдыхе периодически вызывают у окружающих лишь смех.

"Мысль правильная. А смеяться над людьми, которые разумно носят защитные маски, как минимум глупо. С одной стороны, это личное дело каждого — что ему надевать. А с другой — ношение маски в публичных местах это знак уважения к окружающим", - отметил Бойцов.

Также он заявил, что у большинства людей "трудности с доступом воздуха" из-за масок надуманы, а те, кто действительно в силу заболеваний не могут дышать в масках, не так часто выходят из дома.