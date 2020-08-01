В Татарстане снова заработают ночные клубы, кинотеатры и детские игровые площадки

Согласно постановлению, подписанному главой кабмина РТ Алексеем Песошиным, с 3 августа будет разрешена работа кинотеатров, ночных клубов, детских игровых комнат и иных развлекательных центров на открытом воздухе. Также допускается проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и других мероприятий на открытых площадках.

Среди требований - ограничение количества участников. Их должно быть не более пятидесяти.

Также организаторы обязаны не менее чем за семь дней письменно предупредить Роспотребнадзор о проводимом мероприятии.

Напомним, что все мероприятия развлекательного характера в Татарстане прекратили свою деятельность еще 26 марта.