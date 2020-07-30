В Казани в жилом квартале вместо спортплощадки хотят построить торговый центр

Следком Татарстана проверит жалобы жителей на незаконное строительство торгового центра.

Как сообщают в ведомстве, жильцы трех многоэтажных домов по улице Адоратского пожаловались, что вместо ранее запланированной спортивной площадки на придомовой территории планируют построить крупный торговый объект.

"В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В рамках проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, допустивших нарушение прав граждан. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщили в пресс-службе Следственного комитета РТ.

Напомним, ранее корреспондент ProKazan.ru разбирался, почему около многоэтажек в ЖК "Соловьиная роща" на месте бесплатной парковки хотят построить продуктовый рынок.