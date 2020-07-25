В Татарстане отменили 500-тысячный штраф, наложенный на владелицу кафе за нарушение карантина

В Казани отменили штраф в размере 500 тысяч рублей, вынесенный предпринимательнице из-за работы ее кафе в период пандемии, сообщает пресс-служба бизнес омбудсмена по Республике Татарстан.

За период коронавируса женщина получила два штрафа: сначала как физическое лицо (за то, что ее кафе работало на вынос и доставку, но при этом не убраныстолы и стулья), а потом как юридическому лицу в размере 500 тысяч рублей.

Московский районный суд Казани вынес постановление о наложении на женщину штрафа, но Верховный суд Татарстана в апелляции это решение отменил, так как женщину уже штрафовали как физическое лицо, а оснований для привлечения ее к ответственности как представителя юридического лица нет. Юридическую помощь по отмене штрафа женщине оказала общественная приемная бизнес-омбудсмена Татарстана.