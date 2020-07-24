Решение о начале учебного года в Татарстане будет принято 20 августа

В России регионы сами будут принимать решение о том, в каком формате начинать новый учебный год. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Решение примут 20 августа и оно будет зависеть от эпидемиологической ситуации в каждом конкретном регионе, сказал Мишустин в диалоге с депутатами.

"За это отвечает руководитель субъекта Федерации и главный санитарный врач. По-разному сейчас складываемся ситуация. В целом могу сказать, из докладов, которые я слышал, что в целом мы готовимся к нормальному 1 сентября. 20 августа будет соответственно приниматься окончательное решение по каждому из регионов", - отметил глава правительства.

При этом он выразил надежду, что "вынужденное дистанционное общение" будут минимизировано и дети смогут начать учиться в привычном.