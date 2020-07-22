В квартире казанской пенсионерки нашли запас оружия и патронов

В Казани в квартире у пенсионерки нашли огнестрельное оружие и патроны к нему. Об этом сообщают в пресс-службе МВД Татарстана.

По данным ведомства, боеприпасы обнаружили в ходе проверки информации о возможном месте хранения огнестрельного оружия. Полицейские изъяли карманный пистолет «Sauer&Sohn», два самодельных револьвера, газовый пистолет Марголина «6П36», 152 мелкокалиберных патрона, 310 пистолетных патронов, 25 револьверных патронов, 8 винтовочных патронов, а также большое количество основных частей огнестрельного оружия и боеприпасов: револьверные стволы, ствол, ствольная коробка и затворы винтовок, боевые пружины пистолетов, капсюли-воспламенители, гильзы и другое. Установлено, что газовый пистолет Марголина «6П36-8» находится в розыске с 25.01.2007 как утерянный.

Как пояснила правоохранителям хозяйка помещения, оружие и патроны к нему принадлежат знакомому ее сына, неработающему 69-летнему мужчине, который ранее проходил по подозрению в причастности к незаконному обороту оружия.

В настоящее время все материалы переданы в Следственный комитет для принятия процессуального решения.