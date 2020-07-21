Недавно на ТНТ стартовало новое шоу – «Битва дизайнеров», объединившее в себе классическую программу о ремонте и шоу талантов. Ведущим шоу стал финалист другого проекта телеканала ТНТ «Замуж за Бузову» Валентин Коробков. В интервью Валентин рассказал о своей телевизионной карьере, о том, почему ему близка строительная сфера, и поностальгировал о жизни в Сибири.

Расскажите, почему вы согласились стать ведущим «Битвы дизайнеров»?

За последние два года, после моего участия в шоу «Замуж за Бузову, мне начали поступать предложения либо участвовать в романтических реалити-шоу, либо вести их. Это шоу о женщинах, о том, как их защищать, завоевывать… От подобных предложений я наотрез отказывался и занимался совершенно далекими от телевидения вещами. Для меня тема телевизионной любви на 100% закрыта!

Но полгода назад мне предложили вести действительно интересный проект, который полностью отвечает моим сегодняшним интересам - шоу «Битва дизайнеров» на ТНТ. Мне, как сибиряку, и как бизнесмену, который сейчас работает в строительной сфере, этот проект оказался близок.

От кого поступило такое предложение и сразу ли вы его приняли?

От режиссера этого проекта. Должен признаться, что согласился я далеко не сразу! Непростой съемочный график шоу и новое амплуа меня поначалу смущали, и я долго раздумывал над предложением. Но в итоге согласился - я понял, что на самом деле на нашем телевидении не так уж много мужчин, в которых сходятся три необходимых для этого шоу качества: умение держаться перед камерой, говорить и работать с людьми, и глубокое знание строительного бизнеса. А я и с режиссером встречался как раз на одном из объектов, над которым сейчас работает моя строительная фирма! Рассказывал на камеру обо всех технологических процессах, о том, что конкретно происходит на стройке. Продюсерам ТНТ это видео понравилось, мы договорились о комфортном графике. Вот так я и стал ведущим.

Помог ли вам тот опыт, который вы получили в шоу «Замуж за Бузову» на ТНТ?

В имиджевом плане, конечно нет. Оказалось достаточно сложной задачей "отмыться" от всей той послепроектной "грязи", которую многие из участников того шоу развели. Но я справился и время всё и всех расставило на свои места. Мне участие в шоу «Замуж за Бузову» в первую очередь дало колоссальный опыт работы перед камерой, придало уверенности. При этом я и сейчас не скажу, что я великолепен в профессии телеведущего – нет, я это хорошо понимаю, и «Битва дизайнеров» помогла мне выявить еще некоторые недостатки, которые я сейчас и прорабатываю с преподавателем по сценической речи, например.

Есть ли в шоу «Битва Дизайнеров» что-то такое, чего еще не было на нашем телевидении? Что-нибудь особенное, отличающее проект от других передач о ремонте?

Я бы в целом назвал «Битву дизайнеров» особенным шоу! В каждом выпуске зрители увидят сразу семь дизайнерских проектов – семь обновленных интерьеров. Такого еще ни в одной передаче не было. У героев шоу – дизайнеров, самобытных художников со своим видением, которые работают в самых разных стилях – есть возможность в будущем стать моими соведущими и занять место главного дизайнера Максима Октябрева. Они получают шанс самореализоваться и сделать это на глазах у миллионной аудитории. Ну и, конечно, у ребят есть возможность ярко засветиться в профессии. Например, некоторым дизайнерам я предложил реальную работу над нашими объектами.

«Битва дизайнеров» - проект не только о квартирах, ремонте, интерьере. Это шоу про настоящие неподдельные эмоции – про одержимость своей профессией, про желание бороться за свое мнение и свое видение, про отношения между участниками… Открою секрет – у нас даже любовная история случилась на площадке. Я был ведущим шоу, но, признаюсь честно, я искренне переживал за ребят, и для меня шоу стало непредсказуемым – а ведь я погружен в эту сферу и повидал немало дизайнеров.

Еще у шоу есть прикладное направление – зрители узнают тонну лайфхаков о том, как обустроить свое жилье и не потратить на это много денег, как недорого и качественно покрасить стены и т.д.

А почему из множества сфер вы выбрали для себя именно строительную?

Потому что строительство – это на сто процентов мое дело, это моя отдушина, и я рад, что она приносит мне не только удовольствие, но и неплохие деньги. Думаю, дело в том, что я родился в тайге и все детство провел на строительных площадках Байкало-амурской магистрали, которую еще комсомольцами приехали строить мои родители. Отцовские молотки и топоры - это были мои единственные и самые любимые игрушки в детстве! С тех пор строительство меня и не отпускает.

Вы не так давно переехали в столицу из Сибири. А своим жильем вам уже удалось обзавестись?

Сейчас я живу в съемной квартире, но я не могу сказать, что она мне чужая. Это мой дом. Свою квартиру я полностью отремонтировал – так, как мне нравится, сам выбирал всю мебель, установил «Умный дом». Но планы на будущее у меня грандиозные. Однажды я размышлял, во что вложить деньги – популярным решением было бы поменять мою простую машину на дорогую, такую, от которой женщины приходили бы в восторг. Или купить свою квартиру в Москве. Но я распорядился деньгами иначе – купил земельный участок недалеко от Москвы, чтобы строить красивый и уютный дом для себя и большой семьи, о которой я мечтаю.

Вы переехали из Сибири в Москву уже в очень взрослом возрасте. Чем Москва оказалась для вас комфортнее, а по чему сибирскому вы скучаете?

Меня всегда тянуло в Москву. Главное достоинство Москвы – это возможность масштабно не только думать, но и сразу же делать. За два года в Москве я добился больше, чем за 33 года жизни в небольшом сибирском городе. Но если вы меня спросите, какой мой самый любимый город на земле, то я не задумываясь отвечу вам – Чита (Забайкальский край).

Я очень скучаю по нашим Сибирским людям, по их доброте, простоте и умению радоваться мелочам. Очень скучаю по бурятским Буузам (Позам), по лимонаду "Буратино" от «Читинских ключей», по настоящему майонезу от Иркутской «Янты» (улыбается). Ну и, конечно, не хватает сибирских морозов и настоящей русской бани.

Смотрите шоу «Битва дизайнеров» по субботам в 11:00 на ТНТ!