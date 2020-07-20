В Роспотребнадзоре Татарстана рассказали о вакцинации от коронавируса и гриппа

Вакцинация от коронавируса в Татарстане в этом году вряд ли начнется, а вот от гриппа прививаться для исключения осложнений стоит. С такими заявлениями сегодня на онлайн-брифинге выступили замглавы Минздрава РТ Владимир Жаворонков и заместитель главного санитарного врача республики Любовь Авдонина.

Как отметил Жаворонков, ни одного регламентирующего документа по вакцинации от COVID-19 на уровне региона еще не существует, процесс будет описан федеральными властями в содружестве с Роспотребнадзором, поэтому говорить о вакцинации в РТ пока рано.

В свою очередь, замглавы Роспотребнадзора Любовь Авдонина отметила, что важнее в настоящий момент обратить внимание на прививки от гриппа, так как новый эпидсезон уже близко.

"Против гриппа вакцина есть, она давно прошла все клинические испытания, и, если вы помните, в прошлом году использовалась уже новая, четырехвалентная вакцина. Совместно с Минздравом мы уже начали подготовку к вакцинальной кампании именно против гриппа, потому что на фоне новой коронавирусной инфекции нам надо, прежде всего, снизить фон наших обычных инфекций, который тоже влияет на общую заболеваемость. И вы знаете, что от гриппа тоже очень серьезные осложнения, в том числе, вирусная пневмония. Поэтому мы на сегодня ставим в приоритете вакцинацию против гриппа", - подчеркнула Авдонина.

Также спикер отметила, что запланирована вакцинация порядка 50% населения, а сроки прививочной кампании будут короткие: ее необходимо завершить за один месяц, желательно, сентябрь, так как подъем заболеваемости начинается ближе к октябрю.

"В межэпидемический сезон нам надо успеть защитить население от гриппа, тем самым, мы снизим и заболеваемость, в том числе, коронавирусной инфекцией. В начале года мы собирали у заболевших анамнез, в частности, привиты ли они от гриппа. <...> Необходимо отметить, что у нас единицы только были привиты против гриппа, и основная масса заболевших была не привита. Поэтому мы все-таки считаем, что вакцинация от гриппа предохраняет от осложнений, от вирусных пневмоний", - резюмировала Авдонина.