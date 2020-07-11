В Татарстане завели дело на сотрудника УФСИН: он отпустил осужденного в Сочи

Следком Татарстана возбудил уголовное дело в отношении сотрудника уголовно-исполнительной инспекции, который превысил должностные полномочия, разрешив незаконный выезд осужденного.

По версии следствия, в 2017 году из колонии строгого режима в Пермской области освободился 47-летний мужчина. В 2011 году он получил 12 лет лишения свободы за организацию проституции, вымогательство и иные преступления. Неотбытая часть наказания была заменена на ограничение свободы и мужчина вернулся в Татарстан. После, его поставили на учет в филиал Ново-Савиновского района Казани ФКУ УИИ УФСИН России по РТ.

Как полагает следствие, несмотря на наложенное ограничение не покидать город проживания, неустановленный сотрудник уголовно-исполнительной инспекции в 2018 и 2020 годы дважды незаконно вынес постановления о разрешении на выезд осужденного в служебные командировки в на 5 дней в Махачкалу и на неделю в Сочи.

Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.