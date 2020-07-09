В Казани мужчину, который показывал половой орган девочке и ее бабушке, посадят на 16 лет

В Казани вынесли приговор педофилу-рецидивисту. 42-летний мужчина осужден по статьям "Насильственные действия сексуального характера, совершенные лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего" и "Покушение на насильственные действия сексуального характера, совершенные лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего".

Установлено, что в октябре 2019 года на улице Назарбаева злоумышленник увидел 6-летнюю девочку, заходившую с бабушкой в подъезд. Мужчина пошел за ними и постучал в дверь их квартиры. Открыв дверь, женщина и девочка увидели мужчину в приспущенных штанах, который "трогал свой половой орган". Подробности происшествия корреспонденту ProKazan.ru ранее рассказал отец девочки.

На следующий день мужчина снова проник в подъезд потерпевшей и стал ожидать, когда та с бабушкой вернется домой. Однако увидев его в окне, бабушка позвонила отцу девочки, который пресек противоправные действия злоумышленника.

Следует отметить, что в 2014 году мужчина уже привлекался к уголовное ответственности за совершение аналогичных действий в отношении несовершеннолетнего и был приговорен к 5,5 годам лишения свободы.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима.