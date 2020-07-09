Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сегодня посетит Татарстан с рабочим визитом. Он станет первым с начала пандемии.

Как сообщают в пресс-службе Правительства РФ, Мишустин посетит Иннополис, примет участие в панельной дискуссии, на которой обсудят развитие государственно-частного партнёрства для отрасли информационных технологий, государственную поддержку IT-отрасли в области кадров и образования, продвижение российских программных разработок на зарубежных рынках, развитие отечественных решений в области кибербезопасности.

Также Мишустин посетит стройку нового корпуса инфекционной больницы и особую экономическую зону "Алабуга", где проведёт совещание о строительстве автодороги Европа – Западный Китай; встретится с Рустамом Миннихановым и Минтимером Шаймиевым.