ТНТ покажет все сезоны сериала «Ольга»

На телеканале с 6 июля в 21:00 можно будет увидеть повтор одного из самых популярных российских комедийных сериалов

«Ольга» — это комедийный сериал ТНТ, в котором главная героиня в исполнении Яны Трояновой («Волчок», «Жить», «Страна Оз») воспитывает двух детей от разных браков, заботится об отце-алкоголике и пытается наладить личную жизнь.

Проект cтал самым успешным комедийным сериалом всего 2016 года на российском ТВ. Для известной киноактрисы Яны Трояновой «Ольга» стала первым сериалом в карьере: «Ольга» — это мой первый сериал. До этого у меня было много предложений по сериалам, но я всегда категорически отказывалась. Но когда я прочитала сценарий, я поняла, что эту роль в этой стране сыграть могу только я. «Ольга» — это однозначно мой проект. Мало того, это еще и ТНТ, которое я смотрю с самого начала, я обожаю этот канал. Я прямо почувствовала, что по судьбе — это мой путь. Что я должна приблизиться к более широкому зрителю. Я с ним говорю на одном языке, почему бы нам не пообщаться теперь через ТНТ и «Ольгу».

В 2017 году первый сезон сериала получил два приза Ассоциации продюсеров кино и телевидения в номинациях «Лучший комедийный сериал» и «Лучшая сценарная работа», а также премию ТЭФИ в номинации «Телевизионная многосерийная комедия/ситком». В 2018 году второй сезон сериала получил приз Ассоциации продюсеров кино и телевидения в номинации «Лучший комедийный сериал».

Смотрите комедийный сериал «Ольга» с 6 июля в 21:00 на ТНТ!