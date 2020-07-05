МИД РФ попросил несколько тысяч россиян вернуть «лишние» деньги

МИД попросил россиян, вернувшихся на родину без уведомления, вернуть средства, уплаченные им в качестве помощи за рубежом на период пандемии. Об этом сегодня сообщило РИА Новости.

"По информации МИД России, ввиду неисполнения обязательств по информированию о своем возвращении в Россию, вам были излишне перечислены бюджетные средства в сумме... Предлагаем в течение пяти рабочих дней с даты получения настоящего уведомления вернуть эту сумму в доход бюджета", - такую рассылку в личные кабинеты на портале услуг и на электронные почты получили несколько тысяч россиян.