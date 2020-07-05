«В этом году очень много животных на дорогу выбегает»: в Татарстане снова сбили лося

Недалеко от туры сбили лося. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

"В этом году очень много животных выбегает на дороги, просто чудеса какие-то, - удивляются жители республики в комментариях к фото. - Жаль очень, что для некоторых это заканчивается трагически".

Кто-то возмущен действиями водителя:

"Сбил и сбежал, найдут и накажут по полной, что уехал с места аварии".

Другие - тишиной со стороны зоозащитников.

"Для иммиграции надо строить тоннели по дорогам", - предлагают они.