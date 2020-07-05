«В этом году очень много животных на дорогу выбегает»: в Татарстане снова сбили лося

Недалеко от туры сбили лося. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.
"В этом году очень много животных выбегает на дороги, просто чудеса какие-то, - удивляются жители республики в комментариях к фото. - Жаль очень, что для некоторых это заканчивается трагически".
Кто-то возмущен действиями водителя:
"Сбил и сбежал, найдут и накажут по полной, что уехал с места аварии".
Другие - тишиной со стороны зоозащитников.
"Для иммиграции надо строить тоннели по дорогам", - предлагают они.
О случаях столкновения с дикими животными мы писали и ранее. Так, 22 июня под Казанью легковушка столкнулась с грузовиком из-за выбежавшего на дорогу лося. В результате аварии животное также погибло, два человека получили травмы и доставлены в больницу.
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