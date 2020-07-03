На двух избирательных участках Казани проголосовали против поправок в Конституцию

В Казани только на двух избирательных участках жители проголосовали против поправок в Конституцию. Такие данные опубликованы в ГАС "Выборы".

По информации системы, оба участка находятся в Ново-Савиновском районе города. Это УИК № 260, где за поправки высказались 399 человек, это 44,78%, против - 491 человек, это 55,11%. Явка составила 33,5%.

На УИК № 2760, расположенном в родильном доме № 1, за поправки голосовал 41 человек (44,09%), против поправок - 50 избиратель (53,76%).

Напомним, ЦИК РТ сообщил о благополучном прохождении голосования по поправкам в РТ, при этом казанцы наблюдали ряд нарушений. В частности, у горожан не спрашивали на избирательных участках паспорта.