В Казани на видео попало чудесное спасение пешехода от летящего на него автомобиля.

Авария произошла на перекрестке улиц Сары Садыковой и Ахтямова, здесь столкнулись такси и камуфлированный "Мерседес". Машины получили повреждения, водители отделались царапинами. Однако авария могла закончиться гибелью случайного прохожего.

На кадрах видно, как мужчина стоит около пешеходного перехода, когда на него после столкновения направляется машина. Пешеход чудом успевает отскочить от автомобиля, он не пострадал.

"Ну и реакция у прохожего! Второй ДР"

"Красавчик! Везунчик!", - пишут комментаторы.

Также казанцы отмечают, что в результате аварии забор разлетелся на куски, которые также представляют опасность в случае аварии.

"Ну и помог ли забор? Только площадь поражения увеличивает"

"У кого ещё есть вопросы о необходимости заборов?" - озадачиваются горожане.