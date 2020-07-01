В Татарстане за сутки COVID-19 диагностировали у 40 человек

В Татарстане за сутки было подтверждено 40 новых случаев COVID-19, об этом сообщили в Оперативном штабе. Все новые случаи контактные. 25 человек госпитализировано, 15 получают лечение на дому.

Города и районы: Казань — 31, по два случая — в Зеленодольском, Высокогорском и Пестречинском районах, по одному — в Алексеевском, Кукморском и Новошешминском районах.

Возраст: до 18 лет — 1 человек, от 18 до 30 — 3, от 30 до 50 — 19, от 50 до 60 — 5, от 60 до 70 — 11, от 70 до 80 — 1.