В Татарстане по данным на 26 июня подтверждено 40 новых случаев COVID-19, из них 1 – завозной, 39 – контактные. По информации оперштаба РТ, 18 человек госпитализировано, 22 получают лечение на дому.
По возрастным группам:
- До 18 лет – 0
- От 18 до 30 – 3
- От 30 до 50 – 10
- От 50 до 60 – 10
- От 60 до 70 – 8
- От 70 до 80 – 7
- От 80 до 90 – 2
- Старше 90 – 0
География новых случаев:
- Казань – 19
- Набережные Челны – 9
- Алькеевский – 1
- Альметьевский – 1
- Арский – 1
- Зеленодольский – 1
- Камско-Устьинский – 2
- Нижнекамский – 2
- Нурлатский – 1
- Пестречинский – 2
- Рыбно-Слободский – 1
Всего с начала пандемии в Татарстане зарегистрировано 4390 случаев COVID-19. Выздоровело за весь период 3215 человек, в том числе 52 за минувшие сутки. На лечении остается 1161 человек.
Накануне вечером стало известно еще об одном летальном исходе пациента с коронавирусом - скончалась жительница Нижнекамска, женщина 1940 года рождения.
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