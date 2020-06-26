В Татарстане по данным на 26 июня подтверждено 40 новых случаев COVID-19, из них 1 – завозной, 39 – контактные. По информации оперштаба РТ, 18 человек госпитализировано, 22 получают лечение на дому.

По возрастным группам:

До 18 лет – 0

От 18 до 30 – 3

От 30 до 50 – 10

От 50 до 60 – 10

От 60 до 70 – 8

От 70 до 80 – 7

От 80 до 90 – 2

Старше 90 – 0

География новых случаев:

Казань – 19

Набережные Челны – 9

Алькеевский – 1

Альметьевский – 1

Арский – 1

Зеленодольский – 1

Камско-Устьинский – 2

Нижнекамский – 2

Нурлатский – 1

Пестречинский – 2

Рыбно-Слободский – 1

Всего с начала пандемии в Татарстане зарегистрировано 4390 случаев COVID-19. Выздоровело за весь период 3215 человек, в том числе 52 за минувшие сутки. На лечении остается 1161 человек.

Накануне вечером стало известно еще об одном летальном исходе пациента с коронавирусом - скончалась жительница Нижнекамска, женщина 1940 года рождения.