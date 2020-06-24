В Казани ночью сгорел садовый домик, погиб мужчина.

Поздно вечером 23 июня в МЧС поступило сообщение о пожаре в СНТ "Дружба-1". Горел дощатый одноэтажный садовый дом. Спустя 10 минут к месту прибыл дежурный караул ПСЧ-6, на момент прибытия строение было полностью охвачено огнем, обрушилась кровля и частично стен дома, угроза распространения огня отсутствовала.

Когда пожарные приехали, дом уже полыхал

Пожарные подразделения встретили соседи,они рассказали, что в помещении может находиться человек. В 23 часа 21 минуту пожар локализован на площади 36 квадратных метров, спустя еще 16 минут отрытое горение удалось ликвидировать.

В ходе разбора сгоревших конструкций сотрудники пожарной охраны обнаружили тело погибшего мужчины 1981 года рождения. Предварительная причина пожара, по информации МЧС Татарстана, это неосторожное обращение с огнём.