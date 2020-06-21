В Казани из банковской ячейки похитили свыше 4 млн рублей

В Казани завели уголовное дело о краже крупной суммы денег из банковской ячейки филиала банка на улице Чистопольская.

По данным СМИ , 26-летняя ординатор Казанского медицинского университета хранила в ячейке свыше 4,4 млн рублей, а также свыше 23 тысяч евро, более 14 тысяч долларов и несколько тысяч фунтов. Преступление случилось в период с осени прошлого года по начало лета этого года.

9 июня было возбуждено уголовное дело по статье «Кража», идет расследование.

В УВД Казани ProKazan.ru сообщили, что не будут комментировать этот инцидент.