Мать-одиночка Регина Ракипова из Лаишевского района записала видеообращение к Рустаму Минниханову. Девушка просит помочь с устройством в детсад своего ребенка, при этом отмечает, что знает - в Татарстане нет льгот при зачислении в детсад для данной категории населения.

"Я просто не понимаю, как мне выжить в этой ситуации. У меня ипотека, маленький ребенок, на моих плечах ответственность за все это. Но нет возможности продолжать работу.<...> Мой ребенок, я считаю, имеет право ходить в дошкольное образовательное учреждение. Но если он в этом году не попадает, то можно его просто отправить в школу", - делится девушка со слезами на глазах.

Она поясняет, что ее ребенку уже четыре года, но в детский сад он все еще не попал. У девушки нет родителей, статус сироты она потеряла пять лет назад, ребенка оставить не с кем. Ранее, как сообщает героиня ролика, с ним сидела бабушка.

"Я у него одна, и мне нужна помощь. Как гражданин Российской Федерации, я прошу этой помощи, и я хочу, чтоб я была услышана", - говорит героиня видео.

В комментариях под записью она просит татарстанцев отмечать аккаунт Рустама Минниханова в "Инстаграме" и надеется, что президент РТ ее услышит.