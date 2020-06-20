В Казани во время Парада Победы будет принят ряд мер для обеспечения безопасности его участников в условиях распространения коронавируса. Об этом сообщают в Роспотребнадзоре РТ.

По данным ведомства, накануне парада за ветеранами установлено медицинское наблюдение, врачи выезжают к ним домой и следят за самочувствием. Также для ветеранов обязательным будет ношение масок и перчаток.

"Пожилые люди смогут снять СИЗ только после прибытия на место события, где будет организована рассадка зрителей с соблюдением социальной дистанции. В качестве дополнительной меры эпидемиологической безопасности на трибунах будут установлены защитные экран", ─ рассказала заместитель главного санитарного врача РТ Любовь Авдонина.

Также для ветеранов будет установлен питьевой режим - их снабдят бутилированной водой. Организаторы торжественного прохождения военной техники предусмотрели возможность смены использованных зрителями комплектов средств индивидуальный защиты ─ почетным гостям выдадут новые маски и перчатки.

"При этом сбор использованных СИЗ будет централизованным. Все сопровождающие ветеранов лица, речь идет о волонтерах, также будут соблюдать масочно-перчаточный режим", - добавила Авдонина.

Осмотр также пройдут курсанты военных училищ и служащие казанского гарнизона. В частности, им измерят температуру. Еще одна мера предосторожности ─ санитарная обработка территории, где состоится событие, ─ площадь Свободы, включая трибуны, дезинфекция салонов автобусов, которые доставят ветеранов на площадь и обратно домой. Кроме того, во время мероприятия будут дежурить три машины скорой помощи, будут организованы два медицинских пункта.

Напомним, что Парад Победы состоится 24 июня, казанцы смогут увидеть его только в трансляции.