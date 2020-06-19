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В Казани бизнесмен выступил посредником во взятке в 3,6 миллиона. Деньги предназначались «Газпрому»

19.06.2020, 14:43 82 0 prokazan.ru

В Казани задержали бизнесмена за посредничество во взятке в особо крупном размере. Он должен был передать 3,6 миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

По предварительной версии, 15 июня 39-летний предприниматель был задержан сотрудниками УЭБ и ПК МВД по РТ при получении взятки в размере 3,6 миллиона рублей, предназначенной для последующей передачи должностным лицам ООО "Газпром трансгаз Казань".

Мужчина заключен под стражу, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Деньги Бизнес Правоохранители
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