В Казани в аварии пострадала беременная женщина, сообщают в ГИБДД.

По информации ведомства, ДТП произошло 17 июня в 17.52. 34-летняя водитель автомобиля "Шкода Фабия" двигалась по улице Габишева со стороны улице Кул Гали в направлении улицы Сафиуллина. Напротив дома № 11 по Габишева, по предварительным данным в нарушение ПДД, она не выбрала безопасную дистанцию и врезалась в автомобиль Лада Веста под управлением 34-летнего водителя, который следовал в попутном направлении. В свою очередь, мужчина, по предварительным данным также допустил нарушение: при перестроении он не уступил дорогу.

В результате ДТП девушка получила тупую травму живота и с угрозой прерывания беременности госпитализирована в больницу.