В Татарстане за минувшие сутки было выявлено 38 случаев коронавируса, всего с начала пандемии заболели 4078 человек. По данным оперштаба, 21 человек из числа новых заболевших госпитализированы, остальные лечатся на дому.

Среди заболевших четверо – в возрасте от 18 до 30 лет, семь человек – от 30 до 50 лет, шестеро – от 50 до 60 лет, 17 человек – от 60 до 70 лет, четыре человека – от 70 до 80 лет.

Наибольшее число заболевших – 19 человек – выявлено в Казани, девять – в Челнах, по два человека – в Нижнекамском и Нурлатском районах, по одному – в Верхнеуслонском, Высокогорском, Лаишевском, Менделеевском, Пестречинском и Тукаевском районах.

Также за минувшие сутки выздоровели 33 человека, всего с начала пандемии - 2907 человек.

Напомним, что накануне в статистику смертей от коронавируса в Татарстане попал очередной летальный случай - скончался пенсионер из Казани. Всего на 18 июня в республике 12 летальных исходов.