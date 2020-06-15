В Казани на видео попали молодые люди, которые катались на крыше автомобиля. Запись опубликовали в соцсетях, по словам автора ролика, парней засняли на перекрестке Давыдова и Беломорской.
Реакция горожан на видео оказалась довольно однозначной. Казанцы уверены, что незадачливую молодежь оштрафуют сотрудники Госавтоинспекции, а в целом их поступок назвали глупым.
"Ну все , опять найдут и штраф показательно влупят"
"Ждите скоро позвонят из гибдд"
"Видать зафиксировали ,и придёт письмо счастье как говорят и хана штраф платить будет и не маленький зачем так делать не понимаю по *******ться что ли слов нет."
"Они бессмертные что ли?!!!"
"Очередные идиоты которых после штрафанут, но всё это ради хайпа", - пишут комментаторы.
Напомним, ранее в Казани оштрафовали девушку, которая выложила в сеть видео во время движения на машине. При этом она превысила разрешенную скорость более чем на 80 километров в час.
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