В Казани на видео попали молодые люди, которые катались на крыше автомобиля. Запись опубликовали в соцсетях, по словам автора ролика, парней засняли на перекрестке Давыдова и Беломорской.

Реакция горожан на видео оказалась довольно однозначной. Казанцы уверены, что незадачливую молодежь оштрафуют сотрудники Госавтоинспекции, а в целом их поступок назвали глупым.

"Ну все , опять найдут и штраф показательно влупят"

"Ждите скоро позвонят из гибдд"

"Видать зафиксировали ,и придёт письмо счастье как говорят и хана штраф платить будет и не маленький зачем так делать не понимаю по *******ться что ли слов нет."

"Они бессмертные что ли?!!!"

"Очередные идиоты которых после штрафанут, но всё это ради хайпа", - пишут комментаторы.

Напомним, ранее в Казани оштрафовали девушку, которая выложила в сеть видео во время движения на машине. При этом она превысила разрешенную скорость более чем на 80 километров в час.