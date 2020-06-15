Приволжское управление Ростехнадзора будет расследовать причины взрыва на газораспределительной станции в Казани. Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.
"В Казани 12 июня 2020 года при сливе жидкой фазы сжиженного углеводородного газа из железнодорожных цистерн в стационарные произошло возгорание. Один человек погиб, двое госпитализированы. Приволжским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) в установленном законом порядке сформирована комиссия, приступившая к расследованию аварии", - говорится в сообщении.
Напомним, что взрыв произошел около 22 часов 12 июня, пожар на станции тушили до утра 13 июня, полную ликвидацию последствий объявили около 16 часов 13 июня. Экологи уже проанализировали последствия происшествия.
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