Приволжское управление Ростехнадзора будет расследовать причины взрыва на газораспределительной станции в Казани. Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

"В Казани 12 июня 2020 года при сливе жидкой фазы сжиженного углеводородного газа из железнодорожных цистерн в стационарные произошло возгорание. Один человек погиб, двое госпитализированы. Приволжским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) в установленном законом порядке сформирована комиссия, приступившая к расследованию аварии", - говорится в сообщении.

Напомним, что взрыв произошел около 22 часов 12 июня, пожар на станции тушили до утра 13 июня, полную ликвидацию последствий объявили около 16 часов 13 июня. Экологи уже проанализировали последствия происшествия.