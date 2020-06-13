В Казани произошел взрыв в здании на газораспределительной станции. Как сообщили в МЧС, сигнал поступил в ведомство в 21.56 12 июня с Казанской кустовой базы ООО "Газпром сжиженный газ" по адресу Северо-Западная, 10.

Взрыв произошел в здании операторной, погиб один человек

Спасатели прибыли на место через семь минут, было установлено, что произошел взрыв в здании операторной, после чего загорелась стационарная емкость готовой продукции объемом 200 кубических метров. Происходило факельное горение высотой до 50 метров, существовала угроза распространения огня на соседние резервуары. Тушили пожар в теплоизоляционных костюмах с применением пеноподъемника, была задействована передвижная насосная станция, для охлаждения цистерн поданы три лафетных ствола. Также в тушении участвовал пожарный поезд предприятия "Казаньоргсинтез".

В результате взрыва операторная обрушилась, из-под упавших конструкций пожарные извлекли двух пострадавших, погиб один человек. Передвижной лабораторией Минэкологии республики произведены замеры воздуха. Они показали, что содержимое углеводородов в пределах нормы.

Для спасателей был объявлен режим ЧС

На месте пожара был создан оперативный штаб, работали оперативные группы ГУ МЧС РФ по Республике Татарстан и Казанского пожарно-спасательного гарнизона. Руководителем тушения пожара в 22.30 был объявлен ранг пожара № 4. Также на место пожара прибыл начальник МЧС РТ Рафис Хабибуллин. Всего в ликвидации происшествия участвовали 199 человек и 58 единиц техники, от МЧС – 116 человек личного состава и 32 единицы пожарно-спасательной и специальной техники.

На 7 утра 13 июня пожарные продолжали тушить возгорание

Тушение пожара продолжалось и утром 13 июня, по состоянию на 7 часов для органов управления и сил, привлекаемых для ликвидации чрезвычайной ситуации, был введен режим функционирования "Чрезвычайная ситуация". Газ перекачивали в резервную емкость, персонал станции разрабатывал технологическую схему отглушки манометрических сборов. После проведения всех работ пожар будет локализован, сообщил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Республике Татарстан (по ГПС) Константин Чанышев