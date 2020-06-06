В Татарстане коронавирус за сутки обнаружили у 52 человек

В Татарстане еще 52 человека заболели за сутки, сообщили в Оперативном штабе.

Все новые случаи заражения контактные: 13 человек госпитализировано, 39 получают лечение на дому с легкой или бессимптомной формой.



Где обнаружили заболевших: Казань — 23, Набережные Челны — 15, по три случая — в Зеленодольском и Нижнекамском районах. Двое заболевших выявлено в Дрожжановском районе, по одному зараженному — в Атнинском, Буинском, Высокогорском, Лаишевском, Менделеевском и Тукаевском районах.

Их возраст: 11 человек заразились коронавирусом в возрасте от 18 до 30 лет, 22 — от 30 до 50 лет, 10 — от 50 до 60 лет, 7 — от 60 до 70 лет, 2 — от 70 до 80 лет.

В России выявлено 8 855 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, из них 3 265 случев (36,9%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни

Всего в стране выявлено 458 689 заболевших в 85 регионах. Выздоровели 221 388 (+8 708). Также за сутки зафиксировано 197 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 5 725 человек.