В Татарстане коронавирус за сутки обнаружили у 52 человек

В Татарстане еще 52 человека заболели за сутки, сообщили в Оперативном штабе.
Все новые случаи заражения контактные: 13 человек госпитализировано, 39 получают лечение на дому с легкой или бессимптомной формой.
Где обнаружили заболевших: Казань — 23, Набережные Челны — 15, по три случая — в Зеленодольском и Нижнекамском районах. Двое заболевших выявлено в Дрожжановском районе, по одному зараженному — в Атнинском, Буинском, Высокогорском, Лаишевском, Менделеевском и Тукаевском районах.
Их возраст: 11 человек заразились коронавирусом в возрасте от 18 до 30 лет, 22 — от 30 до 50 лет, 10 — от 50 до 60 лет, 7 — от 60 до 70 лет, 2 — от 70 до 80 лет.
В России выявлено 8 855 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, из них 3 265 случев (36,9%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни
Всего в стране выявлено 458 689 заболевших в 85 регионах. Выздоровели 221 388 (+8 708). Также за сутки зафиксировано 197 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 5 725 человек.
комментарии
А те кто заболел ранее на неделе?
Сейчас уже за 1 день лечат?????
Давайте посчитаем:
Всего заразившихся 3504 вычитаем из этого выздоровевших 3450 ещё 10 умерло, получается на сегодня по республике всего осталось 44 человека. Это при том что вчера 52 заразились, то есть даже из вчерашних 8 человек уже выздоровела. Завтра похоже не успеют заболеть и уже выздоровят.
Вот что значит правильное руководство
Патаму што