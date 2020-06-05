Жители села Отар-Дубровка Пестречинского района Татарстана "скинулись" на пожарную машину и постройку пожарного депо.

Как рассказали в пресс-службе МСЧ РТ, решения принимали на сельском сходе, причиной покупки стала удаленность от райцентра более чем на 30 километров.

"Слишком далеко от нас профессиональные пожарные. В 2010 году у нас выгорело четыре дома, спустя два года огонь уничтожил еще два жилых строения. Так, что выбора по сути и не было. Нужно было что-то делать, чтобы обезопасить односельчан от огненной стихии. «Мозговой штурм» определил самое оптимальное, на наш взгляд решение, - раскошелиться всем селом на покупку своего пожарного автомобиля", - поделился глава села Фаяз Калимуллин.

Купить машину удалось благодаря программе самообложения. Она действует в республике с 2014 года и работает по принципу софинансирования: на 1 рубль населения направляется 4 рубля из республиканского бюджета. Таким образом, с каждого совершеннолетнего жителя села нужно было собрать по 500 рублей.

"Таким образом, мы собрали с населения 180 тысяч рублей. Правительство Республики Татарстан добавило нам еще 720 тысяч рублей, согласно Программе самообложения. Итого – 900 тысяч рублей. Этих средств нам как раз хватило на приобретение пожарного автомобиля АРС-14", - сообщил Калимуллин.

Пожарный автомобиль из Отар-Дубровки уже успел принять участие в тушении пожара 27 мая в соседней деревне Колкомерка. На подмогу соседям ездил сам глава села с родственником, при покупке автомобиля он изучил, как им пользоваться.

Пока пожарная машина стоит на улице, теперь для нее нужен теплый гараж. На сельском референдуме было принято решение о выделении земельного участка под строительство здания депо, удалось собрать 165 тысяч рублей, дополнительные деньги также поступят по программе самообложения.