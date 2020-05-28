В Казани будут судить участника ОПГ "седьмовские" 48-летнего Алексея Назарова. Он принимал участие в громких разборках летом 2011 года, когда от действий бандитов пострадали непричастные к группировкам подростки.

Как сообщают в Следкоме РТ, он обвиняется по статьям "Убийство, совершенное организованной группой, "Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой", "Умышленное повреждение чужого имущества".



По версии следствия, летом 2011 года между участниками казанских группировок "седьмовские" и "первомайские" произошел конфликт, в ходе которого "первомайские" избили "седьмовского", а те в свою очередь избили "первомайского". Ожидая ответных действий со стороны оппонентов, в ночь с 3 на 4 июня "седьмовские" устроили на них засаду во дворах по проспекту Победы.

Пятеро участников ОПГ, в том числе, Назаров, вооруженные охотничьими ружьями, рассредоточились по периметру двора и стали ожидать появления "первомайских". Помимо них в нападении участвовали и иные участники группировки, вооруженные обрезками арматуры, бутылками с зажигательной смесью и травматическим оружием. Увидев, как во двор заехал автомобиль, злоумышленники решили, что это "первомайские" и открыли обстрел из ружей.

На самом деле в машине находились непричастные к группировкам молодые люди: 18-летний водитель и еще трое несовершеннолетних. Несмотря на повреждения автомобиля, водителю удалось выехать из-под обстрела. При этом получили ранения двое пассажиров, один из которых спустя несколько часов скончался в больнице. В дальнейшем трое участников нападения были задержаны и приговорены к различным срокам лишения свободы. Назарову, а также лидеру "седьмовских" удалось скрыться. Последний в настоящее время находится в федеральном розыске.

В ходе грамотно спланированных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в октябре 2019 года Назаров был задержан. Вину в совершении преступления он не признал, сейчас мужчина находится под стражей. Следствием собрана достаточная доказательная база, дело по существу рассмотрит суд.