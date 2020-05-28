В Татарстане в этом году не будет цифровых участков для голосования. Как сообщает Центризбирком РТ, планировалось, что в регионах установят тысячу таких участков, однако они будут работать только в Москве. В ЦИК РФ сочли, что оборудование слишком дорогое и в нынешних условиях может оказаться невостребованным.

"Идея цифровых участков отвечает всем требованиям современности, но мало соотносится с сегодняшней обстановкой по коронавирусной инфекции. Во время голосования важно обеспечить безопасность здоровья избирателей. <...> Мы прорабатывали вопрос организации цифровых избирательных участков, чтобы жители других регионов, находящихся на территории Татарстана, смогли принять участие в проходящих в их субъектах России выборах. Но Элла Александровна Памфилова, глава ЦИК России, приняла сложное решение – пока не форсировать реализацию этого проекта. Цифровые участки будут организованы там, где уже есть оборудование – в Москве", - сообщил Андрей Кондратьев, Председатель Центральной Избирательной Комиссии РТ

В сентябре 2020 года в Татарстане планируются выборы президента РТ и депутатов местных советов, а также дополнительные выборы депутатов Госдумы и Госсовета. При этом граждане, проживающие в Татарстане, но в день выборов оказавшиеся в Москве или Московской области, смогут отдать свой голос на этих выборах с помощью цифровых участков.