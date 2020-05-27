Билайн будет анализировать опыт клиентов с помощью SAP

Билайн объявляет о старте проекта по внедрению платформы для анализа пользовательского опыта SAP Qualtrics Customer Experience (CX).

Билайн в 2014 году стал пионером среди телеком-операторов, начав автоматизированный сбор обратной связи по всей базе клиентов. В 2019 году компания приняла решение перейти на новую омниканальную платформу для изучения опыта, впечатлений и обратной связи SAP Qualtrics Customer Experience (CX). Преимущество новой системы заключается в возможности самостоятельно развивать и кастомизировать систему под меняющиеся потребности клиентов в соответствии с принципом «Do It Yourself» (сделай сам), лежащим в основе платформы.

В ходе проекта все линии бизнеса получат единую платформу, с помощью которой смогут взаимодействовать со своими клиентами. Система будет интегрирована в существующий IT-ландшафт компании. Билайн сможет объединять собранные данные о клиентском опыте с операционными данными из своих информационных систем, выявлять зависимости и оперативно вносить изменения в бизнес-процессы. Особенностью платформы является ее гибкость, а также наличие понятных бизнес-пользователю и простых в применении инструментов. Помимо этого, оператор сможет самостоятельность развивать и настраивать систему под требования бизнеса без привлечения разработчиков и дополнительных затрат.

На базе SAP Qualtrics CX Билайн будет собирать обратную связь от клиентов в 16 точках касания по двум направлениям: опросы по результатам обслуживания клиентов (колл-центры, визиты в офис, подключение тарифов и др), а также холодные опросы для выявления удовлетворенности абонентов в целом (качеством голосовой связи, мобильным интернетом, тарифами и др). В задачи проекта также входит развитие digital-канала – опросы абонентов в мобильном приложении и личном кабинете на сайте. Все это позволит выявлять инсайты для увеличения индекса потребительской лояльности (NPS).