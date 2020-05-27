В Казани мужчине, который торговал икрой краснокнижной рыбы, вынесли приговор.

Как сообщают в Следкоме РТ, 33-летний житель Владивостока в 2018 году через интернет купил 500 граммов икры рыбы калуги, организовал ее доставку в Казань и разместил в мессенджерах объявление о продаже.

При этом он знал, что икра дикой калуги является ценным биологическим ресурсом и незаконно добыта браконьерами в реке Амур. В августе 2018 года мужчина продал икру за 16 тысяч рублей сотрудникам полиции, связавшимся с ним под видом покупателей.

При аналогичных обстоятельствах он приобрёл и планировал реализовать еще около 9 килограмм икры калуги и амурского осетра. Однако 13 декабря в ходе грамотно спланированных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий он был задержан после реализации 500 граммов черной и килограмма красной икры. Ущерб водным биологическим ресурсам от действия злоумышленника составил более 2,6 миллиона рублей.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно со штрафом в размере 500 тысяч рублей.