Кольцевой трамвайный маршрут, который пройдет по Большому Казанскому кольцу, станет самым длинным в России, его протяженность составит 34 километра.

"Это будет самый длинный трамвайный маршрут в России, он пройдет по территории шести районов города, решая проблему транспортной доступности многих объектов, востребованных жителями", - приводят в мэрии города слова председателя Комитета внешнего благоустройства Игоря Куляжева.

Напомним, что строительство БКК на участке от улицы Мидхата Булатова до улицы Борисковская стартовало в прошлом году, комплекс работ включает вынос большого количества инженерных коммуникаций, устройство новых сетей, ливневой канализации, электроснабжения, наружного освещения, строится путепровод и надземный пешеходный переход с лифтами для маломобильных групп населения. Завершить работы и открыть трамвайное движение планируется к концу лета.

Напомним, ранее Рустам Минниханов попросил у Владимира Путина финансовой поддержки на строительство БКК.