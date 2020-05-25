Банк «Открытие» снизил ставки по всем базовым программам ипотечного кредитования на 0,7ПП. Кроме того, банк увеличил скидки для зарплатных и корпоративных клиентов, а также улучшил условия по кредитам с крупными суммами и по партнерским проектам.

Наиболее привлекательные ставки «Открытие» предлагает по программе «Новостройка». Теперь кредит на покупку строящегося жилья можно взять по ставке от 8,1% при условии оформления заявки онлайн.

Приобрести готовое жилье по программе «Квартира», а также рефинансировать ранее выданные ипотечные кредиты можно по ставке от 8,4%. Ставка по программе «Апартаменты» снижена до 9,5%, по программам «Свободные метры» (покупка квартиры под залог имеющийся недвижимости) и «Ипотека плюс» (возможность сделать капитальный ремонт по ипотечной ставке) - до 10,5% и 11,5% соответственно.

Кроме того, в «Открытии» продолжают действовать программы с государственной поддержкой – «Господдержка 2020» со ставкой 6,25% и «Семейная ипотека» со ставкой 4,7%.

«Мы предлагаем нашим клиентам большой выбор ипотечных программ – каждый может подобрать подходящий вариант в зависимости от своих возможностей и целей. На сегодняшний день наши условия кредитования одни из самых привлекательных на рынке. Кроме того, ипотека в банке «Открытие» - это не только выгодно, но и очень удобно. Оформить заявку, получить кредитное решение и консультацию специалиста, а также подать необходимые документы в банк можно полностью онлайн, без риска для своего здоровья. Также мы допускаем альтернативные способы подтверждения дохода и занятости. Подать заявку на кредит сейчас можно, даже если у вас нет возможности получить у работодателя справку о доходах и копию трудовой книжки», - отметила Нина Крючкова, заместитель директора департамента кредитного бизнеса банка «Открытие».

ПАО Банк «ФК Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: «РГС Банк», компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

Программа «Новостройка»: ставка от 8,1%, сумма кредита от 0,5 до 30 млн руб., срок кредитования от 3 до 30 лет.

Программа «Вторичное жилье»: ставка от 8,4%, сумма кредита от 0,5 до 30 млн руб., срок кредитования от 3 до 30 лет.

Программа «Апартаменты»: ставка от 9,4%, сумма кредита от 0,5 до 30 млн руб., срок кредитования от 3 до 30 лет.

Программа «Свободные метры»: ставка от 10,5 %, сумма кредита от 0,5 до 30 млн руб., срок кредитования от 3 до 30 лет.

Программа «Ипотека плюс»: ставка от 11,5 %, сумма кредита от 0,5 до 15 млн руб., срок кредитования от 3 до 15 лет.

Программа «Господдержка 2020» : ставка 6,25%, сумма кредита от 0,5 до 8 млн руб., срок кредитования от 3 до 30 лет.

Программа «Семейная ипотека»: ставка 4,7%, сумма кредита от 0,5 до 12 млн руб., срок кредитования от 3 до 30 лет.