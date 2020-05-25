Ушла из жизни легенда музейного дела в Казани Стелла Владимировна Писарева, в феврале 2020 года ей исполнилось 95 лет.

Стелла Писарева в 1979 году создала Музей истории Казанского университета, который возглавляла 39 лет. Под ее началом организованы сотни университетских выставок, семинаров, научно-практических конференций. Работала в Государственном музее РТ и музее имени Горького и Шаляпина.

Стелла Владимировна является заслуженным работником культуры Татарстана и Казанского университета, награждена рядом медалей, благодарственных писем. Три ее вставки - «История татарской литературы», «80-летие народного поэта Г.Тукая», «Поэт-герой М.Джалиль», экспонировались в Москве. В 2017 году Стелла Писарева стала "Женщиной года" РТ в номинации "Культура и духовность".