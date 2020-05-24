Представитель НРК и общественный деятель из Казани выступила против обязательной вакцинации детей

Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец выступила против принудительной вакцинации. Об этом она сообщила во время интервью радиостанции "Говорит Москва".

Ранее рабочая группа по изменению законодательства в связи с эпидемией COVID-19 в Совете Федерации предложила запретить прием непривитых детей в детские сады и школы. Против этого выступила председатель НРК:

"Законопроект предполагает запрет на получение образования по отношению к непривитым детям. Это нарушение Конституции РФ, а именно статьи 43, которая гарантирует каждому гражданину получение бесплатного общего образования. Плюс законопроект предполагает, что непривитые дети не будут иметь доступ не только к школе, но и к детскому саду. Это недопустимо. Большинство родителей не в состоянии позволить обучение детей в частных школах", - сообщила Волынец.

По ее словам, такие поправки могут вызвать народные волнения. Уже сейчас к ней обращаются сотни родителей, выступающие против изменений. Помимо этого, представитель НКР усомнилась в безопасности вакцины от COVID-19, поскольку она до конца не исследована.

Отметим, в скором времени НРК организует онлайн-конференцию для обсуждения готовящегося законопроекта о вакцинации. На неё будут приглашены представители власти.