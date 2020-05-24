«Решили перестелить»: в Казани на одной из улиц срезают новый асфальт

В Казани на улице Патриса Лумумбы работники срезали новый асфальт. Фотографии с места инцидента опубликовали жители города в социальных сетях.

Со слов автора поста, новую дорогу от улицы Гвардейской и до проспекта Альберта Камалеева постелили совсем недавно. Однако уже через несколько дней его решили срезать. Данный поступок оказался непонятен и другим пользователям соцсети:

"Это чтобы старый асфальт не беспокоил новый асфальт", - написал один из пользователей (орфография и пунктуация автора сохранены).