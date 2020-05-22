Следком начал проверку по информации о невыплате в больнице №10 Казани надбавок врачам за работу с COVID-19. Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

Сообщение было выявлено в ходе мониторинга средств массовой информации. Следствие установит размер существующей задолженности и иные обстоятельства, повлекшие нарушение прав медработников. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, что ранее была инициирована аналогичная проверка после заявления врача из Зеленодольска. Также о нарушениях заявляли нижнекамские медики, в их случае прокуратура не нашла нарушений.