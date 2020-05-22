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Фото kzn.ru

В казанском Парке Победы вандалы оторвали дверь у грузовика

22.05.2020, 16:29 62 3 prokazan.ru

В Казани вандалы оторвали дверь у одного из выставочных образцов военной техники в Парке Победы. Это произошло 22 мая ночью, от рук хулиганов пострадал санитарный автомобиль ЗИС-5, сотрудники Дирекции парков и скверов оперативно своими силами починили машину.

Как сообщают в городской мэрии, за последнее время это далеко не первый случай вандализма в казанских парках: в начале недели неизвестные украли 16 металлических решеток с прожекторов нижнего освещения и разобрали урну для мусора в парке "Крылья Советов", а в конце апреля разбили фонари на бульваре "Фестивальный".

Парки и скверы Татарстана Казань Общество
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комментарии

Горожанин
0
22 мая 2020
16:45
А там разве менты в будке не дежурят?
Горожанин
0
22 мая 2020
16:53
Руки вырвать и в задницу вставить.
Горожанин
0
22 мая 2020
16:54
Не надо быдлоте скверов. Работа с утра до ночи, дешевле пойло и [***] Солярис в кредит. Для особо крутых киа Рио. Для совсем крутых рено дустер.
Горожанин
0
22 мая 2020
17:38
сдохни падаль быдлота это те кто грузовик назвали памятником

а ты чиновник который наживается на скверах ЗАПОМНИ ЭТИ КТО ДВЕРЬ оторвали у старой рухляди в тысячу раз лучше тебя

ну ничего скоро вас на ремешки будут резать

все начальники в казани это гады
В ответ на комментарий пользователя
Не надо быдлоте скверов. Работа с утра до ночи, дешевле пойло и [***] Солярис в кредит. Для особо крутых киа Рио. Для совсем крутых рено дустер.
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Горожанин
0
22 мая 2020
17:39
рухлядь это не памятник выставили дерьмо вонючее! назвали памятником дураки наши чиновники всех их надо вешать

убрать все!
старый вонючий грузовик это ДЕРЬМО! И НЕ БОЛЕЕ!
В ответ на комментарий пользователя
Не надо быдлоте скверов. Работа с утра до ночи, дешевле пойло и [***] Солярис в кредит. Для особо крутых киа Рио. Для совсем крутых рено дустер.
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