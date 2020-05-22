В Казани вандалы оторвали дверь у одного из выставочных образцов военной техники в Парке Победы. Это произошло 22 мая ночью, от рук хулиганов пострадал санитарный автомобиль ЗИС-5, сотрудники Дирекции парков и скверов оперативно своими силами починили машину.

Как сообщают в городской мэрии, за последнее время это далеко не первый случай вандализма в казанских парках: в начале недели неизвестные украли 16 металлических решеток с прожекторов нижнего освещения и разобрали урну для мусора в парке "Крылья Советов", а в конце апреля разбили фонари на бульваре "Фестивальный".