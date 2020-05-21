Сегодня на совещании Владимир Путин заявил, что призыв выпускников школ 2020 года в вооруженные силы будет отложен.

"Мы также уже договорились с Министерством обороны отложить призыв на военную службу выпускников школ этого года", - сообщил президент.

Также он выразил надежду, что учеба для всех первокурсников страны с учетом эпидемиологической ситуации "начнется без больших потерь времени".

Добавим, что этой весной из Татарстана планируется отправить для прохождения военной службы более 3 тысяч призывников. Сегодня состоялась первая отправка призывников к местам прохождения военной службы из Центрального военного округа со сборного пункта военного комиссариата Республики Татарстан. Проходить военную службу они будут в частях ракетных войск стратегического назначения.