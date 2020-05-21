Сегодня, 21 мая, новый торговый центр KazanMall на Павлюхина получил заключение о соответствии, сообщает инспекция государственного строительного надзора Республики Татарстан.

Ведомство подтвердило соответствие Центра семейного отдыха требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и оснащенности объекта капитального строительства приборами учета, используемых энергетических ресурсов.

Напомним, что KazanMall станет самым крупным по площади ТЦ в Татарстане, общая площадь здания составила 137696,9 квадратных метров. В пятиэтажном здании расположились развлекательные площадки, зоны отдыха, кафе и магазины. По проекту подземный и первый этажи предусмотрены под паркинг. На территории комплекса выполнено озеленение.