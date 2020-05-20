Американские ученые заявили, что инсульт у молодых людей может стать первым и последним симптомом коронавируса.

Такое проявление COVID-19 обусловлено повышенной свертываемостью крови, объяснила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова. Из-за гиперкоагуляции в организме активно образуются тромбы.

"Мы уже знаем, что, если происходит закупорка сосудов в головном мозге, это инсульт, если в сердце — инфаркт. А когда затыкается масса разных сосудов в разных других местах, то получается состояние, которое называется диссеминированное внутрисосудистое свертывание крови — ДВС-синдром. Важно знать, что гиперкоагуляция — часто единственный признак COVID-19, особенно у бессимптомных и малосимптомных пациентов", — цитирует Баранову Лента.ру.

Напомним, ранее в Минздраве РФ спрогнозировали окончание пандемии коронавируса.