В Казани полицейские помогли доставить в больницу малыша с серьезной раной головы.

Во время несения службы к экипажу полка ДПС в составе старшего лейтенанта полиции Альберта Сабирзянова и сержанта полиции Владимира Андреева обратилась женщина с просьбой о помощи. Она рассказала, что в салоне машины находится её пятилетний сын с резанной раной головы, у него сильное кровотечение.

Автоинспекторы оперативно сообщили о происходящем в дежурную часть и на патрульном автомобиле за несколько минут довезли малыша до детской республиканской клинической больницы, где врачи оказали ему помощь. В настоящий момент жизни мальчика ничто не угрожает.

Как позже выяснилось, ребенок, играя во дворе, споткнулся и упал головой на край профнастила. В результате падения мальчик получил глубокий порез головы.

5-летний Владислав и его родители приехали в Управление ГИБДД МВД по Республике Татарстан, чтобы выразить свою благодарность инспекторам. Мальчик вручил полицейским рисунок, сделанный своими руками. В свою очередь стражи порядка подарили мальчику мягкую игрушку, световозвращающие элементы, учебные пособия по безопасному поведению на дороге и пожелали семье безопасных дорог.