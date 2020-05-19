Наверх
COVID-19 в Татарстане
2312 заболевших
8 погибших
1195 выздоровевших
Все, что казанцам важно знать о коронавирусе

Новости Казани и РТ

08:55, сегодня
В Казани на пожаре пострадал мужчина. Он получил ожоги 98% тела
10:15, сегодня
Возобновляется авиасообщение между Казанью и Ярославлем
10:09, сегодня
ВТБ нарастил розничный кредитный портфель на 3%
10:38, 15.05.2020
«Сернурский сырзавод» запустил доставку по Казани
09:27, сегодня
В Казани горел пятиэтажный дом, спасены пять человек, есть пострадавший
09:20, сегодня
На базе отдыха под Челнами произошел крупный пожар
09:16, сегодня
Татарстану обещают теплый и сухой июнь
09:00, сегодня
Банк «Открытие» и Унистрой заключили договор проектного финансирования на 1,038 млрд рублей
06:45, сегодня
Ночью на трамвайных путях в Казани сбили женщину
06:19, сегодня
В Минздраве РФ спрогнозировали окончание пандемии коронавируса
06:02, сегодня
В России могут отменить штрафы для коммунальщиков за оказание некачественных услуг
22:00, 18.05.2020
Игрок казанского «Рубина» заразился коронавирусом. В клубе рассказали о его самочувствии
21:30, 18.05.2020
Владелица кафе в Казани заплатит полмиллиона за работу во время самоизоляции
21:06, 18.05.2020
Синоптики обещают казанцам грозу и град
18:50, 18.05.2020
Прокуратура автограда проверит конно-спортивную школу, в которой якобы находятся измученные животные
17:35, 18.05.2020
В 20 раз до 9 млн в месяц выросло число операций в приложении ВТБ Мои Инвестиции
17:30, 18.05.2020
Житель Челнов ударил женщину топором по голове
17:04, 18.05.2020
В Казани самозанятым вернут 24 миллиона рублей
16:31, 18.05.2020
Работники бара в Казани снялись обнаженными для флешмоба в поддержку общепита
16:14, 18.05.2020
Банк «Открытие» запустил антикризисные вебинары в формате «предприниматель-предпринимателю»
16:12, 18.05.2020
Полицейские автограда задержали мирового судью и сотрудника МЧС с 80 пакетиками наркотиков
15:30, 18.05.2020
В Минздраве Татарстана надеются, что республика вышла на плато по заболеваемости коронавирусом
15:30, 18.05.2020
В автограде трое подростков угнали автомобиль местной жительницы
14:55, 18.05.2020
Мэрия Казани озвучила муниципальные меры поддержки для малого и среднего бизнеса
14:19, 18.05.2020
Полиция задержала казанца, который расплачивался фальшивыми пятитысячными купюрами
14:06, 18.05.2020
Михаил Задорнов: в 2021 году восстановительный рост ВВП России может составить 3,5%
13:48, 18.05.2020
В Казани этим летом купаться можно будет только в двух озерах
13:42, 18.05.2020
В Чистополе экс-руководитель дошкольного учреждения присвоила себе более 800 тысяч рублей
13:18, 18.05.2020
Yota начала продажу SIM-карт для смартфона на Tmall
13:16, 18.05.2020
Семья умершего от коронавируса россиянина получила более 1,5 миллионов рублей
11:50, 18.05.2020
В Татарстане осудили полицейских, которые пытали и довели до самоубийства 22-летнего парня
11:36, 18.05.2020
В исправительную колонию Казани пытались провезти наркотики, телефоны и дрожжи
11:22, 18.05.2020
В Татарстане ожидается гроза и сильный ветер
11:08, 18.05.2020
В Татарстане зарегистрировано 80 новых случаев коронавируса и восьмая смерть пациента с COVID-19
11:07, 18.05.2020
В Нижнекамском районе подтвержден новый случай смерти от COVID-19
10:58, 18.05.2020
В Челнах за все время зарегистрировано более 300 пациентов с COVID-19. 5 - в тяжелом состоянии
10:53, 18.05.2020
ВТБ улучшает условия обмена валюты
10:42, 18.05.2020
В МВД Казани объяснили силовое задержание неадекватного посетителя магазина
10:20, 18.05.2020
В ГИБДД Казани начали принимать экзамены на водительские права
10:11, 18.05.2020
В Челнах на Каме обнаружен всплывший труп женщины
09:31, 18.05.2020
Главный санврач автограда обозначил основные очаги распространения COVID-19 в городе
09:30, 18.05.2020
На Большом Казанском кольце начали остеклять пролет пешеходного перехода
09:00, 18.05.2020
Банк «Открытие» аккредитовал пять строящихся ЖК в Татарстане
06:35, 18.05.2020
Варламов раскритиковал казанские власти за ликвидацию «лишних» пешеходных переходов
06:08, 18.05.2020
В России может уменьшиться размер ежемесячной накопительной пенсии
05:46, 18.05.2020
В Татарстане открывают музеи, бассейны и фитнес-центры
17:51, 17.05.2020
Челнинцев, которые попались на розыгрыш в группе мэрии города, просят заблокировать карты
17:33, 17.05.2020
«Мне было несложно»: депутат городской думы подарил казанской поликлинике отсасыватели
16:47, 17.05.2020
Голикова объяснила, почему больницам невыгодно занижать число случаев коронавируса
16:26, 17.05.2020
В Челнах неизвестные взломали группу мэрии и проводили розыгрыш от ее имени
15:57, 17.05.2020
Противогаз и «чумной доктор»: татарстанцы не хотят носить обычные маски
15:20, 17.05.2020
В Татарстане спортсмены частично смогли вернуться к тренировкам
15:11, 17.05.2020
Прокуратура Татарстана: в сети появились фейковые страницы для оформления новых пособий на детей
14:38, 17.05.2020
В Казань прибыл вывозной рейс с россиянами из Ташкента
14:19, 17.05.2020
В Роспотребнадзоре объяснили увеличение доли ковидных пневмоний в Татарстане
13:43, 17.05.2020
Два месяца коронавируса. В Роспотребнадзоре отметили тенденцию снижения заболеваемости в Татарстане
13:09, 17.05.2020
В Татарстане за год капитально отремонтируют более тысячи домов. Четыре района не вошли в программу
12:46, 17.05.2020
В Казани полиция разогнала молодежную «вечеринку» в речном порту
11:39, 17.05.2020
«Штрафы превратили ношение масок в ролевую игру»: юрист раскритиковал масочный режим в Казани
11:31, 17.05.2020
В Набережных Челнах за сутки выявили всего два новых случая коронавируса
11:00, 17.05.2020
В Татарстане выявлено 84 новых случая коронавируса, всего зарегистрировано семь летальных исходов
10:19, 17.05.2020
В России назвали предполагаемую дату голосования по поправкам в Конституцию
09:57, 17.05.2020
В Казани полиция дважды закрыла одну и ту же сауну за работу во время режима самоизоляции
09:28, 17.05.2020
В Нижнекамске волонтеры раздают нарушителям бесплатные маски
09:05, 17.05.2020
Мэр Челнов Наиль Магдеев прокомментировал причину роста безработицы в городе
08:41, 17.05.2020
«Чтобы научились»: Минниханов объяснил, зачем в Татарстане вводили режим самоизоляции
17:28, 16.05.2020
«Прекрасное место»: Собчак о благоустройстве в Казани
16:58, 16.05.2020
В Челнах направят на благоустройство парков 250 млн рублей
15:39, 16.05.2020
Прокурор РТ предупредил главу Минздрава Татарстана о недопустимости нарушений при выплатах врачам
15:02, 16.05.2020
В Татарстане возбудили уголовное дело после смерти 16-летней школьницы
14:49, 16.05.2020
В Татарстане рассказали, как вернуть деньги за отмененный пробный ЕГЭ
13:12, 16.05.2020
В Татарстане объявили штормовое предупреждение
13:00, 16.05.2020
Банк «Открытие» в Татарстане выдал более 20 млн рублей льготной ипотеки
12:03, 16.05.2020
СМИ: в Казани кондуктор потеряла 150 тысяч рублей, поверив мошеннику
10:57, 16.05.2020
В Татарстане за сутки COVID-19 диагностировали у 84 человек
10:00, 16.05.2020
В Казани приставы закрыли «Золотое яблоко»
09:19, 16.05.2020
В Казани уничтожили базу цифровых пропусков с данными жителей Татарстана
09:01, 16.05.2020
Тепла ждать не стоит: стал известен прогноз погоды в Татарстане на выходные
18:49, 15.05.2020
Скворцова назвала группу крови большинства заразившихся коронавирусом
17:50, 15.05.2020
В Альметьевске мужчина уехал из дома и не вернулся
17:10, 15.05.2020
В Нижнекамске больные COVID-19 написали письмо на имя мэра города
16:39, 15.05.2020
В состав Казани могут включить часть Высокогорского района
16:24, 15.05.2020
В Казани удаляют базу данных пользователей цифровых пропусков
16:10, 15.05.2020
Врачи на связи: клиентов Tele2 бесплатно проконсультируют онлайн по COVID-19
15:54, 15.05.2020
В Татарстане женщина уснула на новорожденном ребенке, тем самым чуть не убив его
15:07, 15.05.2020
Два дачных поселка под Челнами оказались затоплены из-за перелива воды из Камы
13:50, 15.05.2020
В Челнах сотрудницу детского сада наказали за неправильно повешенный российский флаг

Банк «Открытие» и Унистрой заключили договор проектного финансирования на 1,038 млрд рублей

19.05.2020, 09:00 0 prokazan.ru

Заемные средства, предоставленные банком «Открытие» девелоперской компании «Унистрой» на 1 год 8 месяцев, будут направлены на строительство четвертой очереди ЖК «Царево Village».

Царево Village – эко-проект, расположенный в 10 минутах езды от Казани. В шаговой доступности от ЖК расположены лес и озеро. В комплексе спроектирована вся необходимая инфраструктура городского уровня: 3-этажные кирпичные дома, парк, игровые и спортивные локации, воркаут-зоны, отдельная площадка для выгула домашних животных, просторный паркинг. Парковая зона включает в себя прогулочные и велодорожки, столы для игр в настольный теннис, барбекю-зону, беличий домик. Парковые и прогулочные локации комплекса выполнены с использованием ландшафтного дизайна. Все детские и спортивные площадки имеют безопасное прорезиненное покрытие. На территории ЖК, включая 1-ые этажа подъездов, установлены камеры видеонаблюдения. Проектом предусмотрена развитая социальная инфраструктура: 3 детских сада на 540 мест (2 из которых уже функционирует), школа на 1 550 мест (срок сдачи: сентябрь 2020 года). Все дома оснащены колясочными комнатами на 1 этажах. Квартиры, по желанию клиента, могут быть сданы либо с готовым ремонтом, либо в качественной черновой отделке. На первых этажах домов есть коммерческие помещения, в которых расположены магазины, кафе, центры проката спортивного инвентаря, салоны красоты и пр. Для удобства клиентов проводятся организованные экскурсии на электрокаре с посещением демо-этажей и шоурумов. IV очередь проекта включает 12 домов, общей площадью 102 000 кв м жилья.

«Жилищное строительство остается одним из приоритетов банка «Открытие», - говорит Дамир Габдулхаков, управляющий операционным офисом «Казанский» банка «Открытие». -  Уверен, что еще один совместный проект с крупнейшим федеральным застройщиком «Унистрой» позволит многим семьям нашей республики обзавестись комфортным жильем. В том числе, с использованием ипотечных программ банка «Открытие».

«Царево Village» - уникальный проект, который дает возможность нашим жителям, с одной стороны, проживать в комфортных городских квартирах, с другой – жить за городом, наслаждаться свежим воздухом, прогулками в парке, - комментирует Радик Салимгараев, генеральный директор компании «Унистрой».

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: «РГС Банк», компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

Унистрой – федеральный девелопер, работает на рынке более 23 лет и специализируется на строительстве современных жилых комплексов с развитой социальной и коммерческой инфраструктурой. На территории объектов: школы, детские сады, поликлиники, магазины, аптеки, детские развивающие центры, фитнес-залы и др.

Унистрой входит в ТОП-27 строительных компаний России, является лидером РТ по объемам строящегося и введенного в эксплуатацию жилья за 2019 год. Компания обладает золотым знаком «Надежный застройщик России» и наивысшей оценкой «5» по соблюдению сроков ввода жилья ЕРЗ НОЗА.

* Застройщик: ООО Специализированный застройщик «Строительная компания «УнистройДом». Проектная декларация размещена в Единой информационной системе жилищного строительства на сайте :наш.дом.рф. Копию проектной декларации возможно получить в офисах продаж по адресам: г. Казань ул. А. Аббасова, д. 11 (офис продаж ЖК «Весна»), ул. Октябрьский городок, д. 1/24 (офис продаж ЖК «ART City»), ул. Гаврилова, д.1, ул. Гвардейская, д. 16в; Пестречинский р-н, с. Новое Шигалеево, ул. Тукая, д. 28а (офис продаж в ЖК «Усадьба Царево»). Условия реализации: После заключения договоров участия в долевом строительстве, оплата цены договора осуществляется по всем действующим формам оплаты (100% оплата, привлечение кредитных средств, рассрочка платежа). Реализация суммируется с программой лояльности, купонами и другими действующими акциями и программе. Подробнее о данном предложении можно узнать в офисах продаж и по тел. (843) 295 53 83. Настоящее предложение не является публичной офертой.

Полезные новости
подписывайся на наши соц.сети

читайте также:

Банк «Открытие» запустил антикризисные вебинары в формате «предприниматель-предпринимателю»
Михаил Задорнов: в 2021 году восстановительный рост ВВП России может составить 3,5%
Yota начала продажу SIM-карт для смартфона на Tmall
Банк «Открытие» аккредитовал пять строящихся ЖК в Татарстане
Банк «Открытие» в Татарстане выдал более 20 млн рублей льготной ипотеки
«Открытие»: почти 80% жителей ПФО не планируют традиционный летний отпуск
Билайн предлагает пакет решений для организации удаленной работы бизнеса любых размеров
«Мир! Дружба! Жвачка!»: кто оставлял таинственные послания на крышах домов?
Сеть АЗС «Газпромнефть» сделала скидку на все топливо
Yota открыла безлимитный доступ к новым категориям приложений
Активы группы «Открытие» по итогам первого квартала 2020 года выросли до 3,3 трлн рублей
Массовая гибель пчёл в России грозит новым экономическим кризисом
23 мая ТНТ отправит популярных блогеров выживать на «Остров героев»
Билайн Бизнес поддержит малый и средний бизнес: бесплатный доступ к платформе ОФД сроком на 1 год
Банк «Открытие» помог предпринимателям сэкономить на приеме платежей
В банкоматах «Открытия» стал доступен сервис пополнения карт сторонних банков
Игорь Ознобихин “Я верю в Колю Наумова!”
Билайн расширяет детскую подписку в «Билайн ТВ» и предоставляет бесплатный доступ к ней на месяц
Билайн в Татарстане подтвердил надежность сети на фоне роста трафика
Yota запустила проект про самоизоляцию, который ничего не советует
Показать больше...

комментарии

Нет комментариев к данной публикации

добавить комментарий:

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»
подписывайся!

Новости РОССИИ

16:44, 18.05.2020
Турция решила открыть границы для российских туристов в мае
14:50, 18.05.2020
Владимир Путин обратился к мусульманам в связи с пандемией
09:10, 15.05.2020
Сеть АЗС «Газпромнефть» сделала скидку на все топливо
10:35, 13.05.2020
В Казани открылся магазин по продаже женской одежды от 100 рублей
14:08, 18.05.2020
В Нижнем Новгороде экс-депутата подозревают в попытке продажи ИВЛ, выпущенных в 1990-х годах
19:34, 17.05.2020
Глава Роспотребнадзора: в России остановлен рост заболеваемости коронавирусом
12:09, 17.05.2020
Вирусолог рассказал, как не подхватить коронавирус в магазине
10:42, 16.05.2020
В МВД рассказали о штрафах в 15 тысяч рублей за отказ от тестирования на коронавирус
09:56, 16.05.2020
В России главврача больницы уволили после жалоб медиков на выплаты в 27 рублей
18:30, 15.05.2020
Стало известно, какую группу крови имеют люди, наиболее подверженные заражению COVID-19
16:30, 15.05.2020
«Развели какую-то канитель»: Путин отчитал чиновников за несвоевременные выплаты медикам
13:23, 15.05.2020
В России зафиксировали первый случай повторного заражения коронавирусом
09:18, 15.05.2020
В России на время пандемии предложили ввести пособие на покупку масок и перчаток
15:24, 14.05.2020
Министр культуры РФ вылечилась от коронавируса
13:27, 14.05.2020
Выпускники смогут сами выбрать, сколько предметов ЕГЭ им нужно будет сдавать
16:44, 13.05.2020
Минпросвещения РФ предложило провести последние звонки и выпускные в школах в онлайн-формате
14:30, 13.05.2020
В Минздраве РФ предложили повысить возраст продажи алкоголя до 21 года
13:54, 13.05.2020
В Госдуму внесли законопроект, позволяющий полицейским вскрывать машины
08:30, 13.05.2020
В Красноярске двух изнасилованных девушек накажут за нарушение режима самоизоляции
15:35, 12.05.2020
Пресс-секретарь Путина заразился коронавирусом
13:30, 12.05.2020
Россия вышла на второе место по числу зарегистрированных случаев COVID-19
09:28, 12.05.2020
В Петербурге загорелась больница, в которой пациенты лечились от COVID-19. Есть погибшие
17:39, 11.05.2020
Путин: работники соцучреждений получат дополнительные выплаты
07:51, 11.05.2020
На сайт движения «Бессмертный полк» 9 мая совершены хакерские атаки
00:15, 11.05.2020
Путин проведет совещание по вопросу возможности продления нерабочих дней
15:23, 10.05.2020
Путин рассказал, что мешало России развиваться
13:01, 09.05.2020
В Москве завершился воздушный парад Победы
16:58, 08.05.2020
Роспотребнадзор РФ: правила поведения сохранятся до появления вакцины или прекращения пандемии
12:16, 08.05.2020
В Приволжском федеральном округе более 900 зараженных за сутки
17:32, 07.05.2020
Эксперт рассказал, где в доме легче всего заразиться COVID-19
15:13, 07.05.2020
Мэр Москвы назвал реальное количество зараженных в столице. Цифры заметно отличаются от официальных
13:31, 07.05.2020
«Пока все идет так, как должно»: вирусолог объяснил рост числа заболевших COVID-19 в России
18:10, 06.05.2020
Министр финансов РФ объяснил, почему власть не может раздать деньги населению
16:56, 06.05.2020
В некоторых регионах страны могут ужесточить ограничения из-за коронавируса
15:02, 06.05.2020
В России из-за коронавируса могут перенести сроки сдачи ЕГЭ
08:30, 06.05.2020
В Подмосковье из больницы сбежал пациент с COVID-19
12:47, 05.05.2020
Татарстан занимает второе место в Приволжском округе по заболеваемости коронавирусом
00:15, 05.05.2020
Российский ученый рассказал, когда может повториться вспышка коронавируса
18:00, 04.05.2020
Глава Роспотребнадзора рассказала, когда может быть снят запрет на проведение массовых мероприятий
13:10, 03.05.2020
Российский эпидемиолог: прирост заболевших не означает углубления пандемии
08:57, 02.05.2020
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 3 млн человек
15:51, 01.05.2020
«Надо быть настороже»: директор НИИ Склифосовского назвал коварную особенность коронавируса
13:29, 01.05.2020
Глава Роспотребнадзора рассказала, с чего в России начнется послабление самоизоляции
09:14, 01.05.2020
Скворцова заявила, что Россия уже вышла на плато по числу новых случаев COVID-19
16:26, 30.04.2020
В Новосибирске уволили начальницу участковых, требующую «оформлять всех поголовно»
15:08, 30.04.2020
«Это ошибочная подача информации»: Песков опроверг свои слова о раздаче денег россиянам
12:22, 30.04.2020
В Кремле допустили возможность прямой материальной помощи россиянам из-за коронавируса
08:07, 30.04.2020
Песков предупредил о большом риске второй волны коронавируса
00:02, 30.04.2020
Начальника Нижегородского ГИБДД нашли мертвым в его кабинете
16:45, 29.04.2020
В России из-за коронавируса погибли 70 врачей
18:22, 28.04.2020
Путин поручил подготовить рекомендации по выходу из режима самоизоляции
15:56, 28.04.2020
Минздрав: Коронавирус может поражать головной мозг
13:05, 28.04.2020
Исследование: перед майскими праздниками продажи товаров для пикника выросли в 1,5 раза
07:14, 28.04.2020
В Госдуме оценили возможность переноса майских праздников
17:00, 27.04.2020
Валентина Матвиенко: Переход на онлайн-обучение на постоянной основе не планируется
13:57, 27.04.2020
Пресс-секретарь Владимира Путина предположил, когда Россия выйдет на плато
11:27, 27.04.2020
Россиянами обещают рекордно жаркий год
15:24, 25.04.2020
В России самоизоляцию предложили продлить до 12 мая
10:11, 25.04.2020
Россиянам посоветовали не планировать зарубежные поездки в этом году
12:49, 24.04.2020
В Совете по правам человека предложили правительству РФ приравнять самоизоляцию к больничному
09:00, 24.04.2020
В России разработали рекомендации для начала работы общепита после самоизоляции
16:25, 23.04.2020
Пресс-секретарь Путина ответил на вопрос о дате снятия режима самоизоляции