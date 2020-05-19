Заемные средства, предоставленные банком «Открытие» девелоперской компании «Унистрой» на 1 год 8 месяцев, будут направлены на строительство четвертой очереди ЖК «Царево Village».

Царево Village – эко-проект, расположенный в 10 минутах езды от Казани. В шаговой доступности от ЖК расположены лес и озеро. В комплексе спроектирована вся необходимая инфраструктура городского уровня: 3-этажные кирпичные дома, парк, игровые и спортивные локации, воркаут-зоны, отдельная площадка для выгула домашних животных, просторный паркинг. Парковая зона включает в себя прогулочные и велодорожки, столы для игр в настольный теннис, барбекю-зону, беличий домик. Парковые и прогулочные локации комплекса выполнены с использованием ландшафтного дизайна. Все детские и спортивные площадки имеют безопасное прорезиненное покрытие. На территории ЖК, включая 1-ые этажа подъездов, установлены камеры видеонаблюдения. Проектом предусмотрена развитая социальная инфраструктура: 3 детских сада на 540 мест (2 из которых уже функционирует), школа на 1 550 мест (срок сдачи: сентябрь 2020 года). Все дома оснащены колясочными комнатами на 1 этажах. Квартиры, по желанию клиента, могут быть сданы либо с готовым ремонтом, либо в качественной черновой отделке. На первых этажах домов есть коммерческие помещения, в которых расположены магазины, кафе, центры проката спортивного инвентаря, салоны красоты и пр. Для удобства клиентов проводятся организованные экскурсии на электрокаре с посещением демо-этажей и шоурумов. IV очередь проекта включает 12 домов, общей площадью 102 000 кв м жилья.

«Жилищное строительство остается одним из приоритетов банка «Открытие», - говорит Дамир Габдулхаков, управляющий операционным офисом «Казанский» банка «Открытие». - Уверен, что еще один совместный проект с крупнейшим федеральным застройщиком «Унистрой» позволит многим семьям нашей республики обзавестись комфортным жильем. В том числе, с использованием ипотечных программ банка «Открытие».

«Царево Village» - уникальный проект, который дает возможность нашим жителям, с одной стороны, проживать в комфортных городских квартирах, с другой – жить за городом, наслаждаться свежим воздухом, прогулками в парке, - комментирует Радик Салимгараев, генеральный директор компании «Унистрой».

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: «РГС Банк», компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

Унистрой – федеральный девелопер, работает на рынке более 23 лет и специализируется на строительстве современных жилых комплексов с развитой социальной и коммерческой инфраструктурой. На территории объектов: школы, детские сады, поликлиники, магазины, аптеки, детские развивающие центры, фитнес-залы и др.

Унистрой входит в ТОП-27 строительных компаний России, является лидером РТ по объемам строящегося и введенного в эксплуатацию жилья за 2019 год. Компания обладает золотым знаком «Надежный застройщик России» и наивысшей оценкой «5» по соблюдению сроков ввода жилья ЕРЗ НОЗА.

* Застройщик: ООО Специализированный застройщик «Строительная компания «УнистройДом». Проектная декларация размещена в Единой информационной системе жилищного строительства на сайте :наш.дом.рф. Копию проектной декларации возможно получить в офисах продаж по адресам: г. Казань ул. А. Аббасова, д. 11 (офис продаж ЖК «Весна»), ул. Октябрьский городок, д. 1/24 (офис продаж ЖК «ART City»), ул. Гаврилова, д.1, ул. Гвардейская, д. 16в; Пестречинский р-н, с. Новое Шигалеево, ул. Тукая, д. 28а (офис продаж в ЖК «Усадьба Царево»). Условия реализации: После заключения договоров участия в долевом строительстве, оплата цены договора осуществляется по всем действующим формам оплаты (100% оплата, привлечение кредитных средств, рассрочка платежа). Реализация суммируется с программой лояльности, купонами и другими действующими акциями и программе. Подробнее о данном предложении можно узнать в офисах продаж и по тел. (843) 295 53 83. Настоящее предложение не является публичной офертой.